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İHA

Bolu'dan Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne gitmekte olan doktor Ömer Faruk Öncel yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve Mudurnu-Bolu hattında yolcu taşıyan Murat Danışman idaresindeki midibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

İLK MÜDAHALEYİ MESLEKTAŞLARI YAPTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Doktor Ömer Faruk Öncel'in kaza yaptığını duyan ilçedeki meslektaşları da olay yerine gelerek sağlık ekipleriyle birlikte ilk müdahaleyi yaptı.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, çarpışma nedeniyle iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.