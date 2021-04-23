Bolu’da HES kodu sorgusunun ardından kaçan şahıs yakalandı

Riskli grupta olan şahıs bir otelde giriş yaptırmak isteyince, HES kodu sorgusunda gerçek ortaya çıktı. Otel sahibi polise haber verirken, şahıs hızla olay yerinden kaçtı.

Bolu’da K.A. isimli bir şahıs, marketten alışveriş yaptıktan sonra konaklamak için Aktaş Mahallesi Öney Sokak üzerinde bulunan bir otele geldi.

Kayıt için otel sahibi, şahsın HES koduna bakınca riskli grupta olduğunu gördü.

Otel sahibi şahsa, kaydını yapamayacağını ve polisi araması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine K.A., hızla otelden ayrıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Şahsın kaçtığı o anlar, otelin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polis ekiplerini beklemeden otelden kaçan şahsa yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Şahsın giriş yaptırmak için bıraktığı kimlik bilgilerinden ev adresi tespit edildi.

Tedbirlere aykırı hareket eden ve karantina kurallarını ihlal eden K.A.’ya 3 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.