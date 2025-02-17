İHA

Bolu'da kent merkezine bağlı Karaçayır Mahallesi üzerinde bulunan bir lokanta, hırsızların hedefi oldu.

Gece saatlerinde çevreyi kontrol ettikten sonra dükkan camını zorlayarak içeri giren hırsızlar, kasayı boşalttı.

Yaklaşık 5 bin TL çaldığı tespit edilen şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, kasa bölümünün dağınık olduğunu ve paraların olmadığını fark ederek işletme müdürü Mehmet Kalan'a haber verildi.

Kalan, kamera kayıtlarını izledikten sonra polis ekiplerini çağırarak şikayetçi oldu.

HIRSIZLAR KAMERAYA YAKALANDI

Yaşanan hırsızlık anı, işletmeye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şüphelinin içeri girdiği anlar ve kasadaki paraları alarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"5 BİN LİRA ÇALINDI"

Yaklaşık 5 bin lira çalındığını söyleyen Mehmet Kalan, "Hırsız gece saat 01.20'de işyerimize camı zorla giriyor. İçeri girdikten sonra kasada bulunan bir miktar nakit parayı alıp aynı camdan geri çıkıp gitmiş.

Sabah işyeri çalışanları dükkanı açtığında kasa tarafının dağınık olduğunu fark ettiler ve beni aradılar. İş yerine geldiğimde güvenlik kamerası kayıtlarını inceledim ve hırsızlık olayı gerçekleştiğini gördüm. Yaklaşık 5 bin liralık bir miktarın çalındığını tespit ettik" dedi.

"HIRSIZIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Hırsızın bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten Kalan, "Olay polise intikal etti. Polis memuru arkadaşlara güvenlik kamerası görüntülerini teslim ettik. En kısa sürede hırsızın yakalanmasını istiyoruz. Buradaki amacımız sadece para kaybı değil, aynı zamanda diğer esnafların da bu tür olaylara karşı tedbir almasını sağlamak.

Bolu, bize yüksek yaşam kalitesi sunan, güvenli bir şehir olduğu için böyle bir hırsızlık olayıyla daha önce karşılaşmadık. Bu olayın üzerine düşülmesini ve hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.