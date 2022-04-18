Bolu'da hırsızlara not: İçeride tuzak ve ölüm tehlikesi var

İnşaat işçisinin kiracı olarak oturduğu evden 25 bin lira değerinde mal çaldı. Durumdan sıkılan adam 'Yakalarsam cezanızı ben keserim, ölmek istemiyorsanız uzak durun' notu bıraktı.

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi’nde yaşayan inşaat işçisi Tahsin Bayrak’ın kiracı olduğu eve hırsız dadandı.

2 çocuk babası Bayrak'ın ve malzemelerini koyduğu deposu hırsızlar tarafından farklı zamanlarda defalarca soyuldu.

Bahçesinde beslediği tavukları, inşaat malzemeleri, balkonunda çay içtiği masası ve hurdaları çalınan Bayrak, çareyi evinin çevresine uyarıcı notlar asmakta buldu.

"Yakalarsam cezanı ben keserim"

Bayrak, evin ve deposunun çeşitli yerlerine, "Hırsız bey, yakalarsam cezanı ben keserim", "İçeride bazı tuzaklar vardır. Sorumluluk kabul edilmez, ölüm tehlikesi vardır. Hırsıza duyurulur", "İçeride pitbull köpek vardır, sorumluluk kabul edilmez" şeklinde notlar yazarak astı.

"Tavuklarıma kadar çaldılar"

Tahsin Bayrak, bugüne kadar yaklaşık 25 bin liralık mal varlığının çalındığını ve astığı notlarla hırsızlık olayının azaldığını belirterek, "Tavuklarıma kadar çaldılar. Bütün hurdalarımı, takımlarımı çalıyorlar. Çalmadık hiçbir şey kalmadı. Çok uzun zamandır devam ediyor. Artık ben bıktım. Ortalama 20-25 bin liralık mal varlığım gitti. Parayla aldığım inşaat malzemelerimi çalıyorlar. En son birisini kerestelerimi çalarken yakaladım, geri bıraktırdım.

"Çay içtiğim masamı çaldılar, çok sinirlendim"

En son çay içtiğim masamı çaldılar, çok sinirlendim. Gelip bana ’Masa, sandalye lazım’ deseler evden daha güzellerini verirdim. Bu olay beni çok sinirlendirdi ve bu yazıları yazmaya karar verdim. Hırsızlığın önüne geçmenin yolu eğitimle olur. Hapisle olmuyor. Artık devlet büyüklerimiz nasıl çözecekse bir şekilde bu olayı çözmelerini rica ediyorum. Yazıların faydası oldu. Yazılardan sonra bir kez hırsızlık girişimi oldu. Onu da kendim gördüğüm için malzemeleri çalamadan kaçtılar. Şuana kadar başka da bir şey olmadı” dedi.