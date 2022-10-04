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    Bolu’da, içme suyu barajındaki balık ölümleri korkuttu

    Gölköy Barajı Göleti’nde yaşanan balık ölümleri üzerine, bölgede inceleme başlatıldı. Ölü balıklardan ve sudan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi.
    • 04.10.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 14:36
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    Bolu’da, içme suyu barajındaki balık ölümleri korkuttu

    Bolu'da, içme suyu barajı olan Gölköy Barajı Göleti'nde yaşanan balık ölümleri, vatandaşları korkuttu.

    İhbar üzerine bölgeye gelen Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ölü balıkları topladı ve sudan da numune aldı.

    Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

    DHA’nın haberine göre; Bolu Valisi Erkan Kılıç, balık ölümleriyle ilgili inceleme yapıldığını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

    “Balık ölümlerinin neden kaynaklandığını tam bilemiyoruz. Şu anda İl Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli orada araştırma yapıyorlar. Numuneler alındı. Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak. Ona göre sonuç ortaya çıkacaktır.

    “Olay inceleme boyutunda”

    Şu anda olay inceleme boyutunda. Bakıp değerlendireceğiz, hangi adımları atmamız gerekiyorsa ona göre adım atmaya çalışacağız.

    Bolu’da, içme suyu barajındaki balık ölümleri korkuttu VİDEO

    “Balıkçıların dikkatli olması gerekiyor”

    Balıkçı arkadaşların, çevreye doğaya zarar vermeyecek şekilde duyarlı olması gerekiyor. Kullandıkları yemden yaptıkları faaliyetlerin Bakanlığın belirlemiş olduğu ilke ve kurallara göre bunu gerçekleştirmeleri önemli.

    Bolu’da, içme suyu barajındaki balık ölümleri korkuttu #1

    “Balıkların tüketilmemesi ile ilgili bir şey diyemem”

    Doğayı çevreyi hor kullanmamız gerekiyor. Şu anda ben oradaki balıkların tüketilmemesi ile ilgili bir şey diyemem. Ama yine de dikkatli olmak gerekir. Balıklar neden ölmüş onun araştırması yapılacak ve ona göre çıkan sonuçlara göre bir şey diyebiliriz. Ama tedbirli olmakta fayda var."

    Bolu’da, içme suyu barajındaki balık ölümleri korkuttu #2

    Bolu’da, içme suyu barajındaki balık ölümleri korkuttu #3

    Bolu’da, içme suyu barajındaki balık ölümleri korkuttu #4

    Bolu’da, içme suyu barajındaki balık ölümleri korkuttu #5

    Bolu’da, içme suyu barajındaki balık ölümleri korkuttu #6

    Bolu’da, içme suyu barajındaki balık ölümleri korkuttu #7


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