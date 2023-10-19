Bolu'da iki araca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü: El frenini çekin, araba kaymasın Park halindeki 2 otomobile çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 62 yaşındaki alkollü sürücü Hüseyin Ü., yan yatan otomobilden çıkarıldığı sırada, "El frenini çekin, araba kaymasın" dedi.

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DHA

Bolu'da Alpağut Mahallesi 4’üncü Cadde’de Hüseyin Ü. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Otomobil sürücüsü yan yatan otomobilde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için otomobilin ön camını kesti.

Otomobilden çıkmayı reddetti

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü otomobilden çıkmayı reddederken, bunun üzerine kaza yerine eşi ve yeğeni çağrıldı. Eşi, yeğeni ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve iknasıyla Hüseyin Ü., yarım saatlik çalışma sonucu otomobilden çıkarıldı.

"El frenini çekin, araba kaymasın"

Alkollü sürücü, otomobilden çıkarıldığı sırada itfaiye ekiplerine "El frenini çekin, araba kaymasın" diye uyarıda bulundu.

İtfaiye personeli ise Hüseyin Ü.'ye otomobilin yan yatmış halde olduğunu ve kaymayacağını söyledi.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)