Bolu'da iş adamını gasbeden 4 kişi yakalandı İstanbul'dan geldikleri Bolu'da otomobiline bindiği sırada iş adamını gasbeden 4 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İHA

Bolu'nun Yaşamkent Mahallesi'ndeki sitede 22 Mart Cuma günü evinden çıkan iş adamı, otomobiline bindiği sırada motosiklet kaskı takan 4 kişinin silahlı gasbına uğradı. İş adamının içinde para ve değerli ziynet eşyalarının bulunduğu çantası, şüpheliler tarafından gasbedildi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

46 noktadan 360 saatlik kamera kaydı izlendi

Polis ekiplerinin 46 farklı noktadan 360 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi neticesinde şahısların kimlikleri ve İstanbul'dan geldikleri tespit edildi.

İstanbul ve Muğla'da yakalandılar

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların bulunduğu İstanbul ve Muğla'da operasyon yaptı. Ekipler tarafından şahısların ikametlerine yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Ruhsatsız silahlar ve döviz ele geçirildi

Şahısların evlerinde 4 ruhsatsız tabanca, 528 tabanca fişeği, bin 80 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)