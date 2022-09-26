Bolu'da jelatin fabrikasında gaz sızıntısı: 3 ölü

Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol için giden 3 işçi, vanadan sıza gazlar nedeniyle hayatlarını kaybederken, 1 işçi de yoğun bakımda tedavı altında.

Saat 22.50 sıralarında Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir jelatin fabrikasında, gece vardiyasında çalışan işçilerden biri, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan vananın kontrolünü yapmak için alana girdikten sonra dışarıya çıkamadı.

Arkadaşlarına bakmaya gittiler, çıkamadılar

Durumu fark eden diğer 3 mesai arkadaşı daha arka arkaya arıtma alanına girdikten sonra çıkamadı. Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, baygın halde yerde yatan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.

3 işçi hayatını kaybetti

DHA'nın aktardığına göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden, Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen diğer işçi Enes Kayış ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Kayış'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye erleri de rahatsızlandı

Öte yandan, 4 işçiyi bulundukları yerden çıkaran Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli 3 itfaiye eri de, içeriye oksijen tüpleriyle girmelerine rağmen sızan gazdan etkilendi. İtfaiye erleri Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşanan iş kazasının ardından sirenler eşliğinde fabrikada üretime ara verilerek, vardiyadaki işçiler evlerine gönderildi.

Belediye başkanından açıklama

Olayla ilgili bilgi veren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Çok üzücü bir olay. 3 vatandaşımızı kaybettik. 1 vatandaşımızın da sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 100 civarında çalışanın olduğu büyük bir fabrika. Saat 22.50 sıralarında burada çalışan personellerden bir tanesi arıtmaya giden, aktarma odası da denilen vana odasındaki vanayı kontrol etme amaçlı bir personel içeriye girmiş. Çıkmayınca diğer arkadaşlar da arka arkaya kontrol için havuza iniyor. Ortada bir panik havasıyla diğer arkadaşları da 112'yi arayarak yardım istemiş. 1 buçuk, 2 metre çapında bir kuyu var vana odasında sadece. İçinde, 50-60 santimetre civarında bir su bulunuyor. İtfaiye ekipleri, en son kuyu kontrolleri yapıldıktan sonra ölen 3 vatandaşımızı ve 1 yaralı vatandaşımızı alıp dışarıya çıktı. Sağ olarak kurtarılan kişinin de hayati tehlikesi bulunuyor. Bu olayın nedenleri araştırılıyor" dedi.

İtfaiye erlerinin durumu iyi

3 itfaiye personelinin de sızan gazdan hafif şekilde etkilendiğini belirten Allar, "Oksijen tüpleri ile olay yerine intikal ettiler. Onlara da geçmiş olsun diyorum. O kuyuya inerek personelleri çıkarma noktasında büyük bir fedakarlık göstermişlerdir. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. 3 itfaiye personeli şu anda kontrol amaçlı tedavi altında. Hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte, oksijen desteği ile rahat nefes almaları için hastanede tedavi altındalar" diye konuştu.