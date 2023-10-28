Bolu'da kahvehanede başlayan okey kavgası sokağa taştı
DHA

Bolu'da Semerkant Mahallesi İhtiyaroğlu Sokak’ta kahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Sokağa taşan kavgada 2 kişi yolun ortasında tekme tokat birbirine girdi, yanlarında bulunanlar ise onları ayırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi gözaltına alındı

Kahvehanede bulunanların polis ekiplerine de zorluk çıkarmasının ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)