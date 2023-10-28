Bolu'da kahvehanede başlayan okey kavgası sokağa taştı

DHA
Bolu'da Semerkant Mahallesi İhtiyaroğlu Sokak’ta kahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Sokağa taşan kavgada 2 kişi yolun ortasında tekme tokat birbirine girdi, yanlarında bulunanlar ise onları ayırmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
2 kişi gözaltına alındı
Kahvehanede bulunanların polis ekiplerine de zorluk çıkarmasının ardından 2 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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