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Bolu'da kahvehanede başlayan okey kavgası sokağa taştı

Bolu'da kahvehanede başlayan okey kavgası sokağa taştı Kahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan kavga, sokağa taştı. Taraflar tekme-tokat kavga etti. O anları ise çevredekiler kameralarla kayıt altına aldı.