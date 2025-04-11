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İHA

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak kentin birçok noktasını beyaz örtüyle kapladı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDU

Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Kentin işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde ve tarihi ilçe Mudurnu'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışının gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor.

"YAZLIKLARI ÇIKARDIK, KIŞ GERİ GELDİ"

Nisan ayında kar yağmasına şaşırdığını söyleyen Necati Özmen, "Ben dededen toruna Boluluyum. Kar yağışına uzun yıllardır hasrettik, son birkaç senedir kar yağışı istediğimiz kadar olmuyordu. Bugün ise bize sürpriz yaptı.

Tam yazlıkları çıkarmışken şimdi kışlıkları yine giydik. Biz de şaşkınız ama Allah'ın bereketi, güzel oldu. İnşallah kazasız belasız yaz mevsimine devam ederiz." dedi.