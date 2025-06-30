Bolu'da kaybolan zihinsel engelli yaşlı kadın ormanda bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirciler köyünde oturan zihinsel engelli Şerife Y., öğle saatlerinde kayboldu.
61 yaşındaki Şerife Y.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.
ORMANDA SAĞ BULUNDU
Ormanda yapılan arama çalışmalarında gece saatlerinde termal dronla Şerife Y.'nin yeri tespit edilerek bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Şerife Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.