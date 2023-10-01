Bolu'da kepçe taşıyan kamyon 100 metreden dereye devrildi: 1 ölü
İHA

Düzce, Bolu ve Zonguldak il sınırında Yedigöller yolunda Cengiz G. yönetimindeki üzerinde kepçe yüklü kamyon, orman yolunda yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan dereye devrildi.

Kazada sürücü Cengiz G. ve yanında yolcu konumunda bulunan Necmettin Çalışkan ağır yaralandı.

Kendi imkanlarıyla çıktı

Yaralı Cengiz G., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince, kamyon içerisinde ağır yaralı olan Necmettin Çalışkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada ölen Çalışkan’ın cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)