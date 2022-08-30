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- Bolu'da köpeği araca bağlayarak sürükleyen şahsa para cezası
Bolu'da köpeği araca bağlayarak sürükleyen şahsa para cezası
Hamzabey köyü yolunda, köpeğini aracın arkasına bağlayarak metrelerce sürükleyen şahıs, polisler tarafından yakalandı. Köpek tedavi altına alınırken, sahibine 2 bin 43 TL ceza uygulandı.
- 30.08.2022 - 12:53
- Güncelleme : 30.08.2022 - 13:06
Bolu'nun Hamzabey köyü yolunda dün gece vahşi bir olay yaşandı.
R.B isimli şahsın, köpeğini aracının arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğünü görenler, o anları cep telefonuyla kaydedip durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, R.B'nin kullandığı aracı durdurdu. Yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Caniye 2 bin 43 TL ceza
DHA'nın haberine göre, hakkında adli işlem başlatılan R.B.'ye 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.
"Köpeğin aracın arkasından koşacağını düşündüm"
Emekli öğretmen olduğu öğrenilen R.B.'nin, düşük hızda giderken köpeğin de aracının arkasından koşacağını düşündüğünü, sürüklendiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi.