Bolu'da kovanların bakımını yaparken arıların soktuğu kişi öldü

DHA
Bolu'da feci ölüm..
Dün öğle saatlerinde Doğancı köyünde meydana gelen olayda, evinin bahçesinde bulunan arı kovanlarının bakımını yapan Mustafa Karakaya’yı boyun bölgesinden arılar soktu.
Karakaya, evine giderek eşinden sağlık ekiplerini çağırmasını istedi. Arılara alerjisi olduğu öğrenilen Karakaya, kısa sürede fenalaştı.
Hayatını kaybetti
Karakaya, eve gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Karakaya, bugün Doğancı köyü camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)