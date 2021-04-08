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    Bolu'da kumar oynayanlara 12 bin 600 TL ceza yazıldı

    Koronavirüs tedbirlerine rağmen kahvehanede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 12 bin 600 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 13:29
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    Bolu'da kumar oynayanlara 12 bin 600 TL ceza yazıldı

    Bolu'da polis ekipleri, Karaçayır Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.

    Ekipler, kumar oynarken yakalanan 6 kişiye hem kumar oynadıkları hem de koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 TL ceza uyguladı.

    ADLİ İŞLEM YAPILDI

    Ayrıca kahvehane sahibine, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak'tan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri, el koyulan iskambil kağıtlarıyla 'temizlik', 'maske', 'mesafe' yazdı.

    Bolu da kumar oynayanlara 12 bin 600 TL ceza yazıldı #1

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