Bolu'da maden ocağında feci kaza: 1 ölü

DHA

Zonguldak, Soma ve Gelik’te yaşanan maden facialarının ardından, maden ocaklarında meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi.

Tehlikeli meslekler arasında yer alan madencilikte yaşanan bu yeni kazanın adresi, Bolu'nun Mengen ilçesi oldu.

VAGON DEVRİLDİ

Akşam saatlerinde maden ocağından yüzeye çıkmak isteyen 62 yaşındaki işçi Asim Karaöz, ocakta yük taşımak için kullanılan vagona bindi.

Bir süre sonra vagon devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Asim Karaöz, vagonun altında kalıp, ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaöz, kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Asim Karaöz'ün cenazesinin, memleketi olan Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi.