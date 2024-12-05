Bolu'da makas atan tır kazaya neden oldu

AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında korkunç bir kaza meydana geldi.
Romanya uyruklu Iona V'nin kullandığı tır, otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı 3. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.
MAKASLAYAN TIRA OTOMOBİL ÇARPTI
Bu sırada aynı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil, makaslayan tıra çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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