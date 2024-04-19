Bolu'da miras davasında kayınbiraderini ve iki oğlunu vurdu: İstenen ceza belli oldu Miras davasından pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemede, öldürme niyetinin olmadığını ve çok pişman olduğunu söyleyerek savunma yaparken 90 yıla kadar hapis cezası istendi.

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İHA

Bolu’da miras davası can aldı...

15 Aralık 2023 tarihinde Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi’nde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ünen, oğlu Taner Ünen ile Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı.

Pompalı tüfekle ateş açtı

Tartışmaların yaşandığı esnada araçta bekleyen Kenan Ünen yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Tüfekten saçılan saçmalardan biri de yıkamacıda çalışan M.O.G.'ye isabet etti.

1 kişi hayatını kaybetti

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

90 yıla kadar hapis cezası istendi

2 kişinin ağır yaralanmasına ve Erhan Üreten’in ölümüne neden olan Kenan Ünen hakkında, "Basit yaralama", "Mala zarar verme", "Silahla tehdit", "Tasarlayarak öldürme" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık Kenan Ünen hakkında hazırlanan iddianamede ise 90 yıla kadar hapsi cezası istendi.

İlk mahkeme görüldü

Bolu’da 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Ünen ve suçtan tutuklu bulunan Taner Ünen SEGBİS aracıyla katıldı. Duruşma salonunda tutuksuz sanık Ekrem Üreten, taraf avukatları, müşteki ve yakınları hazır bulundu.

"Arabayı borcumuzun karşılığı olarak alabiliriz diye düşündük"

Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Kenan Ünen çok pişman olduğunu belirterek, "Kayınbiraderim Ekrem Üreten ile miras olaylarından dolayı aramızda 3 yıldır husumet vardı. Daha önce de beni silahla tehdit ettiler. Olay günü oğlumla beraber emlakçıya gidip aramızdaki bu miras olayını çözmesini istedik. Emlakçı, Ekrem Üreten’i aradı. Telefon hoparlördeydi. Ekrem’in ‘Ben bunları vuracağım’ diye tehdit ettiğini duydum. Sonra oğlu Erhan emlakçıya geldi ve sözlü tartışma yaşadık. Tartışma büyümesin diye oğlum beni uzaklaştırdı. Dükkandan çıkıp sanayiye geçtik. Ekrem’den alacağımız borç sebebiyle yıkamacıdaki aracını aldık. Arabayı borcumuzun karşılığı olarak alabiliriz diye düşündük. Oradan ayrılıp lokantanın önüne gittik.

"Öldürme niyetim olsaydı oğlumu yanlarına göndermezdim"

Sonra oğluma yaptığının yanlış olduğunu ve aracı geri götürmesini söyledim. Oğlumu aracı teslim etmesi için yıkamacının önüne bıraktım. Ekrem ve çocukları da oradaydı. Oğlum bana, 'Sen gelme' deyip konuşmak için yanlarına gitti. Bir süre sonra bağrışma sesi geldi. Tüfeği aldım havaya bir el ateş ettim. Ekrem elini beline atıp üzerime geldi. Silahı olduğunu bildiğim için rastgele ateş ettim. Erhan da geldi boğuşmaya başladık. Erhan’ı hedef göstererek ateş etmedim. Öldürmek gibi niyetim yoktu. Öldürme niyetim olsaydı oğlumu konuşması için yanlarına göndermezdim. Çok pişmanım” dedi.

"Yapmayın diye bağırdım ama ilk bana ateş etti"

Olay anında ‘yapmayın’ diye defalarca bağırdığını ifade eden müşteki sanık Ekrem Üreten, “Olay günü emlakçıda yoktum. Emlakçı beni arayıp çağırdı ben de hemen geleceğimi söyledim. Gittiğimde Kenan ve Taner yoktu, rahmetli oğlum Erhan vardı. Taner beni arayıp arabamı aldığını ve gelip almamı söyledi. Oğlum Erhan ve Ersan ile beraber yıkamacıya gittik. Taner bağırarak yanımıza geldi ve tehditler savurdu. Küfretti ama ben uzatmamak için sustum. ‘Sizi bitireceğim’ diye tehdit etti. Biz tartışırken Kenan arabadan indi ve direkt tüfekle ilk bana ateş etti. 3 yerimden vurdu. 26 yaşındaki oğlumu öldürdü, ben günlerce yoğun bakımda yattım. Kaç kere 'Yapmayın' diye bağırdım ama ilk bana ateş etti. Yaralı halde oğullarım aklıma geldi ve onların yanına gitmek istedim. Giderken Kenan beni arkamdan vurdu. 4 buçuk aydır oturamıyorum. Rahmetli oğlum Erhan öldükten sonra torunum doğdu.” dedi.

Mahkeme heyeti, Kenan Ünen’in tutukluluk hallerinin devamına, mahkemenin ertelenmesine karar verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)