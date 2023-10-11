Bolu'da odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü Direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği traktör şarampole devrilirken sürücü yaralandı, yanında bulunan eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Bolu'da korkunç bir kaza yaşandı.

Kıbrıscık yönünden kent merkezi istikametine giden Mustafa Ergün, 54 UE 309 plakalı odun yüklü traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Traktör, şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada Mustafa Ergün hafif yaralanırken, yanında bulunan eşi Arife Ergün ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Arife Ergün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)