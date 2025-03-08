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İHA

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde, kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

YANGINI ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

Ağaçlara da sıçrayan alevler, vatandaşlar tarafından fark edildi.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERCE YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahale köydeki vatandaşlar tarafından traktörlerin kepçeleriyle yapıldı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin de bölgeye gelmesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.