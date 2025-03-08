İHA
Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde, kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
YANGINI ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ
Ağaçlara da sıçrayan alevler, vatandaşlar tarafından fark edildi.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERCE YAPILDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına ilk müdahale köydeki vatandaşlar tarafından traktörlerin kepçeleriyle yapıldı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin de bölgeye gelmesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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