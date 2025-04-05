Bolu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

İHA

Bolu'da İ.P. idaresindeki otomobil, valilik istikametine seyreden S.Ş. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Yaşanan trafik kazasında motosiklette bulunan S.Ş ve S.A. yola savrularak yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.