Bolu'da İtfaiye bulvarı istikametinde seyreden M.E.Ç. idaresindeki otomobil, Ahmet Baysal Bulvarı'ndaki dönel kavşaktan dönmeye çalışan B.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi.
3 KİŞİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Araç içerisinde bulunan B.Y., B.K. ve E.K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANMADI
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kısa sürede araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Otomobil sürücüsü M.E.Ç., kazayı yara almadan atlattı.
ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU
Devrilen hafif ticari araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, iki araçta da maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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