Bolu'da sevgilisini öldüren katilin cezası 21 yıldan müebbete çıktı Sevgilisini boğarak öldürdükten sonra iyi hal ve haksız tahrik indirimi ile aldığı 21 yıl ceza Yargıtay tarafından bozulan katil Tevfik Kor, yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

DHA

2017'nin Aralık ayında Bolu'da Kılıçarslan Mahallesi D-100 kara yolu yakınındaki atıl durumdaki otelin 2'nci katındaki boş odaya hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.

Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin, 2 çocuk annesi Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi.

Yıllar önce eşinden ayrılan Diner'i, sevgilisi Tevfik Kor'un boğarak öldürdüğü tespit edildi.

Abant Gölü Mili Parkı'nda seyyar olarak köy ürünleri satan Tevfik Kor, ceset bulunduktan bir gün sonra Mudurnu ilçesindeki evinde polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

"Küfretti, boğarak öldürdüm"

Kor, sorgusunda, cinayeti ceset bulunduktan 3 ay önce işlediğini itiraf etti.

Kor, Dilek Diner ile boş ve atıl durumdaki otelde buluştuklarını kaydederek, "Buluştuktan sonra kavga etmeye başladık. Bana küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Karşılıklı itiştik. İtiştikten sonra Dilek'in kafası duvara çarptı. Ben de boğazını sıkarak öldürdüm." dedi.

Haksız tahrik ve iyi hal indirimi

Kor hakkında, 'kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından dava açıldı. Sevgilisini öldürdükten sonra cep telefonu ile 150 lirasını alıp, kaçan Tevfik Kor, tutuklu yargılandığı davada, 2019 yılında 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimiyle 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'a taşınan karar, usulden bozdu.

Yargıtay kararı bozdu: ağırlaştırılmış müebbet

Geçen hafta Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlanan Tevfik Kor’un avukatı, bir hafta süre talep etti. İkinci duruşmada mahkeme, 'Kasten öldürme’ ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan yargılanan Kor’un yaptığı eylemler nedeniyle ‘yağma’ suçunu da işlediğine karar verdi.

Kor’un daha önce aldığı 21 yıl 3 ay hapis cezası, bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)