Bolu'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

İHA
Bolu'da TEM Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde Ankara yönünden İstanbul istikametine seyreden bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Tırdan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park etti.
EKİPLERE BİLDİRİLDİ
Bölgeden geçen oto kurtarıcı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Tır şoförüne yardım eden oto kurtarıcı yanında bulunan halat yardımıyla tırın dorsesini yanmaktan kurtardı.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevlere teslim olan tır, kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından küle dönen tırda soğutma işlemi yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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