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Bolu'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Bolu'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde seyir halindeki bir tır alevlere teslim oldu. Tırın dorsesi, bölgeden geçen bir oto kurtarıcının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.