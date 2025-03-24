Bolu'da sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

İHA
Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde korkunç bir yangın meydana geldi.
Sobayı yakıp misafirliğe giden kiracı, eve döndüğünde evin alev alev yandığını gördü.
Kiracı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EŞYALAR KULLANILAMAZ HALA GELDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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