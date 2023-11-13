Bolu'da su tankerinin çarptığı yaşlı çifti ölüm ayırdı

İHA
Bolu'nun Gerede ilçesi Mangallar yolu üzerinde traktörünün yakıtı biten 74 yaşındaki Cemali Eker ve eşi Gülbahar Eker, yol kenarında beklemeye başladı.
Aynı yolda seyreden Ahmet Ç. idaresindeki su tankeri traktörün yanında bekleyen Cemali Eker ve eşi Gülbahar Eker'e çarptı.
Olay yerinde can verdi
Kazada Cemali Eker (74) hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cemali Eker'in cenazesi incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Tanker sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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