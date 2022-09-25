Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
352.050
-0.59%
BTXN Coin
10.04
23.19%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Bolu'da suçüstü yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi

    5 farklı adresten 4 gün içerisinde 5 bisiklet çalınmasıyla çalışma başlatan ekipler, hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsız adliyeye sevk edilirken, bisikletler sahiplerine teslim edildi.
    • 25.09.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da suçüstü yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi

    Bolu'da çoğalan bisiklet hırsızlığı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Son 4 gün içerisinde 5 farklı adresten 5 adet elektrikli ve normal bisikletlerin çalınmasıyla kamera kayıtları incelemeye alındı.

    İnceleme sonucunda hırsızın 27 yaşındaki U.A. olduğu belirlendi.

    Suçüstü yakalandı

    Şüpheliyi takibe alan ekipler, U.A.’yı çaldığı bisikletleri satmaya çalıştığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan U.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    3 bisiklet sahibine geri verildi

    Bisikletlerden 2’sini daha önce sattığı belirlenen U.A.’nın evinde bulunan diğer 3 bisiklet ise sahiplerine teslim edildi.

    Bolu da suçüstü yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi #1

    Bolu da suçüstü yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi #2


    Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi
    3. Sayfa

    Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Kia Sportage ve Sorento modellerinde yangın riski var
    Otomobil

    Kia Sportage ve Sorento modellerinde yangın riski var

    Görüş Bildir