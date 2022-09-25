Bolu'da suçüstü yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi

5 farklı adresten 4 gün içerisinde 5 bisiklet çalınmasıyla çalışma başlatan ekipler, hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsız adliyeye sevk edilirken, bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Bolu'da çoğalan bisiklet hırsızlığı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Son 4 gün içerisinde 5 farklı adresten 5 adet elektrikli ve normal bisikletlerin çalınmasıyla kamera kayıtları incelemeye alındı.

İnceleme sonucunda hırsızın 27 yaşındaki U.A. olduğu belirlendi.

Suçüstü yakalandı

Şüpheliyi takibe alan ekipler, U.A.’yı çaldığı bisikletleri satmaya çalıştığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan U.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 bisiklet sahibine geri verildi

Bisikletlerden 2’sini daha önce sattığı belirlenen U.A.’nın evinde bulunan diğer 3 bisiklet ise sahiplerine teslim edildi.