Bolu'da tartıştığı arkadaşını öldürdü

İHA

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, tarlalarda işçi olarak çalışmak üzere şehre gelen Gürcistan uyruklu M.T. (20) ile A.B. (32) Güveytepe Köyü'ne yerleşti.

Köyde iş yaptıkları bir kişinin evinde kalan ikili, ev arkadaşı oldu.

Gece saatlerinde M.T. ile A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EV ARKADAŞINI BIÇAKLADI

İkili arasında başlayan sözlü tartışmada M.T. eline aldığı bıçakla, A.B’yi yaraladı. Bıçak darbesiyle yere yığılan A.B. ağır yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan A.B., ambulansla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B., hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.