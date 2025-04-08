İHA
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Cankurtaran mevkiinde İstanbul yönüne seyreden sürücüsü bilinmeyen 21 BG 700 plakalı tır, seyir halindeyken arıza yaptı.
Sürücü arızalanan aracını emniyet şeridine çekti.
O esnada aynı yönde seyreden 35 ABG 956 plakalı minibüs, park halindeki tırın dorsesine çarptı.
MİNİBÜS EZİLDİ
Çarpmanın etkisiyle minibüs kağıt gibi ezildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüs sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
TIR SÜRÜCÜSÜ KURTULDU
Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken hurdaya dönen minibüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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