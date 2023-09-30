Bolu'da tırdan kopan lastik nedeniyle zincirleme trafik kazası yaşandı Bolu'da tırdan kopan lastik nedeniyle 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine seyreden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tırın lastiği Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yerinden çıktı.

Tır yoluna devam ederken arkasında seyreden bir otomobilin lastiğe çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

5 araç kazaya karıştı

Yağışlı hava nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu otoyolda lastiğe çarpan otomobilin arkasında bulunan 4 otomobil daha birbirlerine çarptı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin lastiği koptuğu için kazaya neden olan tırı otoyolun Bolu kesiminde tespit ederek durdurduğu öğrenildi.