İHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde rampa aşağı seyreden Hanife Y. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan traktör yol kenarına devrildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Yaşanan kazada, traktörde sürücü Hanife Y. yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
TRAKTÖRDE MADDİ HASAR OLUŞTU
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada traktörde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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