Bolu'da uygulama noktasında duran sürücüden şaşırtan sözler Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Ekiplerin denetleme yaptığı esnada bir sürücü yapılan uyarıların doğru olduğunu belirterek, “Emniyetin uyarılarını çok dikkate aldığımı söyleyemeyeceğim. Hız yapıyorum” dedi.

İHA

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Anıtpark Kavşağı’nda sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından sürücülere, emniyet kemeri kontrolü, sigorta, muayene ve alkol testi yapıldı.

Ekipler sürücüleri uyardı

Sürücülerin kurallara uyduğu görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yaklaşan bayram öncesinde sürücülere hız yapmamaları, araç kullanırken telefon ile oynamamaları ve uzun yola çıkarken uykusuz çıkmamaları konularında uyarıda bulunuldu.

"Hız yapıyorum, uyarılara çok uyduğum söylenemez"

Ekiplerin uygulama yaptığı noktada durdurulan bir sürücü, “Bu tarz trafik uygulamaları gerekli. Ben hız yapıyorum da ama yine de gerekli. Emniyetin uyarılarını çok dikkate aldığımı söyleyemeyeceğim” dedi.

Polis ekipleri ise sürücüye bayram tedbirleri çerçevesinde diğer sürücülerin can güvenliği konusunda daha dikkatli olması konusunda uyardı.

Kurallara uyduğunu belirten sürücü Ümit Gürcan, “Trafik denetlemelerini doğru buluyorum. İkazları dikkate alıyorum” ifadelerini kullandı.