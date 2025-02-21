DHA
Bolu'da ekipler tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
37 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Şüphelilerden 2’si ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.
Operasyonda ayrıca 37 kişi hakkında da ‘Uyuşturucu madde kullanmadan' işlem yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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