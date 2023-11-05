Bolu'da virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı
İHA

Bolu'da Mudurnu ilçesi ile Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde Abant yolunda seyreden Fikret S. idaresindeki otomobil, virajı alamayarak takla attı

Meydana gelen kazada araçtaki sürücü Fikret S. ve Nida H. yaralandı.

Ekipler sevk edildi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralananlar ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)