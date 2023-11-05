Bolu'da virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

İHA
Bolu'da Mudurnu ilçesi ile Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde Abant yolunda seyreden Fikret S. idaresindeki otomobil, virajı alamayarak takla attı
Meydana gelen kazada araçtaki sürücü Fikret S. ve Nida H. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralananlar ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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