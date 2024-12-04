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İHA

Dolandırıcıların yöntemleri bitmek bilmiyor...

Bolu'da E.E., G.A. ve C.Ç. isimli şahıslar, yabancı uyruklu bir aile ile temasa geçti.

500 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Aileyi "Adınız terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendirilmiş. Hakkınızda işlem başlatılacak. Parmak izi tespiti için ziynet eşyalarınızı vermeniz gerekiyor" diyerek korkutan 3 şüpheli, ailenin yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı.

POLİSE BAŞVURDULAR

Dolandırıldıklarını anlayan yabancı uyruklu, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını ihbar etti.

Dolandırıcılık ihbarını değerlendiren Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada güvenlik kamera kayıtları incelendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler tarafından şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin Tabaklar, Sümer ve Karamanlı mahallelerinde bulunan evlerine yapılan baskınlarda 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.E., G.A. ve C.Ç. adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN TARİF ETTİĞİ YERE BIRAKTILAR

Yabancı uyruklu ailenin poşet içine koyduğu 500 bin lira değerinde ziynet eşya ile dövizi şüphelilerin tarif ettiği yere bıraktığı öğrenildi.