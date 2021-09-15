Borazanlar Mahallesi’nde 50 kediyle yaşayan 64 yaşındaki Sevim Kuşçu’nun kapısı, savcılıktan alınan izinle çilingir yardımıyla açıldı.

Bolu’nun merkez ilçesine bağlı Borazanlar Mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Caddesi’nde, Sevim Kuşçu (64) isimli kadının ikamet ettiği 5 katlı apartmanın 3’üncü katından geçen ay gelen kötü kokular, komşularını endişelendirdi.

Komşuların bilgilendirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri ile ekipler, yaşlı kadının hayatından endişe ederek kadının dairesine gitti.

Kuşçu ile irtibat kurmayı başaran ekipler, kokudan dolayı apartmanda yaşayanların şikayetçi olduğunu belirterek kadından kapıyı açmasını istedi. Veteriner İşleri Müdürü, polis ve sağlık ekipleri, dakikalarca kadını ikna etmeye çalıştı.

SAVCILIK İZNİYLE KAPI AÇILDI

Kuşçu evin kapısını ekiplere açmayınca ekipler, savcılıktan Kuşçu’nun evine giriş izni alınarak girilmesi için olay yerinden ayrıldı. Savcılık izninin alınmasıyla, 1 ayın ardından Kuşçu’nun evine gelerek çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

EVİN KEDİ PİSLİĞİ İÇİNDE KALDIĞI GÖRÜLDÜ

Eve giren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, evde 50 kedinin olduğunu, evin ise kedi pisliği içerisinde kaldığını gördü.

KEDİLER BALKONDAN İNDİRİLDİ

Kötü şartlarda bakılan kediler, kafeslere konularak itfaiyenin merdiveniyle balkondan indirilerek Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Bolu’da yaşlı kadının koku yayan evinden 50 kedi çıktı VİDEO



YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince muayenesi yapılan kadın ise tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

KEDİLERİN TEDAVİLERİ VE KISIRLAŞTIRMALARI YAPILACAK

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık, kedileri tedavileri ve kısırlaştırmalarını yaptıktan sonra özgürlüğüne kavuşturacaklarını söyledi.