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İHA

Bolu’da iki aracın çarpıştığı kaza, Kılıçarslan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı üzerinden hastane istikametine seyreden Murat K. yönetimindeki 14 ABB 095 plakalı cip, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan vatandaşa yol vermek için durdu.

YAYA GEÇİDİNDE DURAN CİPE ARKADAN ÇARPARAK DURDU

Bu esnada sol şeritten gelen Özkan S. idaresindeki 14 ACS 111 plakalı lüks otomobil, yaya geçidinde duran cipe arkadan çarparak, orta refüje savruldu.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kazada Özkan S. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Bölgeye gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan Özkan S., olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cip sürücüsü Murat K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

TRAFİĞE KAPATILAN YOL AÇILDI

Kaza nedeniyle trafiğe kapan yol, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak başka istikametten sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale seyrine döndü.