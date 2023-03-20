Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yapan anne ve 2 oğlu yakalandı Seben ilçesindeki yayla evlerinden hırsızlık ihbarı yapıldı. Ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren anne ve 2 oğlunu yakalayarak adliyeye sevk etti.

Bolu'da hırsızlık olayı yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylası'nda meydana gelen hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaylaya giden ekipler, bölgede ağaçlar arasında park halinde bulunan bir araçtan şüphelendi.

Birden fazla suç kaydı çıktı

Araç içerisinde bulunan M.Ç. isimli kadın sürücünün kimlik kontrolleri yapıldı. Yapılan kontroller çerçevesinde, M.Ç.’nin birden fazla suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Solaklar Yaylası'nda meydana gelen hırsızlık olayları ile bağlantılı olduğundan şüphelenen jandarma ekipleri, evlerden çalınan eşyaların bir kısmının yol kenarına bırakıldığını tespit etti.

Anne ve 2 oğlu yakalandı

Seben İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından diğer faillerinin tespiti için araştırmalara başlandı. Yapılan araştırma sonucunda olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Ç.’nin oğulları K.K. ve A.K. de yakalandı.

Şüphelilerin yakalandığı noktalarda bulunan çalıntı malzemeler de ekipler tarafından güven altına alındı. M.Ç. isimli anne ile oğulları K.K. ve A.K. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.