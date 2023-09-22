Bolu'da yemekten zehirlenen huzurevi sakinleri yoğun bakıma alındı Gerede'de kaldıkları huzurevinde yemekten zehirlenen 33 kişiden 4’ü, yoğun bakıma kaldırıldı.

DHA

Bolu'nun Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlarda, önceki gün akşam yemeği yedikten sonra ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

33 kişi yemekten zehirlendi

22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gerede Devlet Hastanesi'ne, 11 kişi ise Bolu kent merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı.

Yaşı 80’in üzerinde olan ve zehirlenmeyi daha ağır geçiren 4 kişi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vatandaşların ishal ve kusma şikayetlerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)