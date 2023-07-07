Bolu'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1'i ağır 18 yaralı TEM otoyolunun Bolu geçişi Ankara istikametinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştığı kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

İHA

TEM otoyolunun Bolu geçişi Yeniçağa ilçesi mevkisinde saat 23.45 sıralarında Ankara istikametine gitmekte olan D.S. yönetimindeki tır ile aynı istikamette seyreden F.Ü idaresindeki yolcu otobüsü çarpıştı.

Meydana gelen kaza nedeniyle 1'i ağır 18 kişi kazada yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edilirken 15 kişi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vali olay yerine geldi

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili açıklama yapan Vali Kılıç, "Bu gece meydana gelen kazada 18 yaralımız var. 1 tanesinin durumu ağır, bir tanesinin ise durumu ağıra yakın. 15 kişi hastaneye sevk edildi. Yolda tüm tedbirler alındı. Kazadan dolayı trafik yoğunluğu var. Trafik polisleri trafiğin rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Otobüste bulunan bir yolcu, "Kaza nedeniyle kafamızı vurduk. Otobüste çocuklar vardı. Bağrışmalar oldu. Tırın makas attığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.