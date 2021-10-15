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Bolu'da yolculuk yapan şahıs, yol vermedi gerekçesiyle temizlik işçisini öldürdü

Bolu'da yolculuk yapan şahıs, yol vermedi gerekçesiyle temizlik işçisini öldürdü

Tartıştığı işçiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan saldırgan, ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.