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    Bolu'da yolculuk yapan şahıs, yol vermedi gerekçesiyle temizlik işçisini öldürdü

    Tartıştığı işçiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan saldırgan, ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 10:33
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    Bolu'da yolculuk yapan şahıs, yol vermedi gerekçesiyle temizlik işçisini öldürdü

    Bolu'da çöp toplama kamyonunda çalışan Turgay Kayaalp, görev başındayken tartışmaya dahil oldu.

    Seyir halinde ilerleyen kamyon ile ticari takside yolculuk yapan Mustafa Kemal Ç. arasında yol verme tartışması çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Tarafların araçlardan inmesi ile Mustafa Kemal Ç., bıçakla Kayaalp'i yaraladı.

    Aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığılan genç adamın arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalede Turgay Kayaalp'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan, yaşanan kavganın ardından kaçan saldırganı yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

    Şahıs, kaçtığı otomobille D100 karayolu üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Kemal Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bolu da yolculuk yapan şahıs, yol vermedi gerekçesiyle temizlik işçisini öldürdü #1

    Bolu da yolculuk yapan şahıs, yol vermedi gerekçesiyle temizlik işçisini öldürdü #2

    Bolu da yolculuk yapan şahıs, yol vermedi gerekçesiyle temizlik işçisini öldürdü #3

    Bolu da yolculuk yapan şahıs, yol vermedi gerekçesiyle temizlik işçisini öldürdü #4

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