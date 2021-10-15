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- Bolu'da yolculuk yapan şahıs, yol vermedi gerekçesiyle temizlik işçisini öldürdü
Bolu'da yolculuk yapan şahıs, yol vermedi gerekçesiyle temizlik işçisini öldürdü
- İHA
- 15.10.2021 - 10:28
- Güncelleme : 15.10.2021 - 10:33
Bolu'da çöp toplama kamyonunda çalışan Turgay Kayaalp, görev başındayken tartışmaya dahil oldu.
Seyir halinde ilerleyen kamyon ile ticari takside yolculuk yapan Mustafa Kemal Ç. arasında yol verme tartışması çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Tarafların araçlardan inmesi ile Mustafa Kemal Ç., bıçakla Kayaalp'i yaraladı.
Aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığılan genç adamın arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalede Turgay Kayaalp'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, yaşanan kavganın ardından kaçan saldırganı yakalamak için ekipler çalışma başlattı.
Şahıs, kaçtığı otomobille D100 karayolu üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Kemal Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.