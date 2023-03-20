Bolu’daki çiftlikten 100 tavuk çalan 2 şüpheli yakalandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Sürmeli köyünde bulunan bir tavuk çiftliğinden 100 tavuğun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Tavukları çalan şüphelilerin K.E. ve M.E. olduğu tespit edildi.
Çuvallara koyup
Tavukları çuvallara koyduktan sonra hafif ticari araca yükleyerek çalan şüpheliler, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Tavuklar sahibine teslim edildi.
Şüpheliler K.E. ile M.E., jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.