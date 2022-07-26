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    Bolu'daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi

    Otoyolda seyir halindeyken tıra arkadan vuran otomobilin içerisindeki genç çift hayatını kaybederken, araçta bulunan 4 yaşındaki kızlarının 3 günlük yaşam mücadelesi de son buldu.
    • 26.07.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 09:33
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    Bolu'daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi

    Bolu'dan Ankara'ya seyreden aile otomobilinden facia çıkmıştı.

    Korkunç olayda, Semih Sert idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 plakalı tıra arkadan çarptı.

    İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Eşi kazada karısı hastanede can verdi

    Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert, ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti.

    Bolu daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi #1

    Ölümden 2 dakika önce yolculuk paylaşımı

    Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtilirken, Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü.

    Öte yandan çiftin cenazeleri, İnegöl ilçesine getirildi. İlçedeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert'in cenazeleri, dün öğle vakti Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedilmişti.

    Bolu'da feci kaza: Paylaşım yaptıktan 2 dakika sonra kazada can verdiler VİDEO

    Evlatları 3 gün sonra vefat etti

    Duyanları hüzne boğan olaydan, bir acı haber daha geldi.

    İHA'nın aktarımına göre, 4 yaşındaki kızları Ahsen de, anne ve babasının ölümünden 3 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bolu daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi #2

    Bolu daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi #3

    Bolu daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi #4

    Bolu daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi #5

    Bolu daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi #6


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    3. Sayfa

    Bolu'daki feci kaza: Anne ve babasından 3 gün sonra can verdi

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