Bolu'daki huzurevinde zehirlenenlerden 1'i hayatını kaybetti Gerede'deki huzurevinde 5 gün önce yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedaviye alınan 44 kişiden, böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan 75 yaşındaki Ş.K. yaşamını yitirdi.

DHA

Bolu'nun Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar, 5 gün önce yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri görülen 44 kişi, gece saatlerinde Bolu ve Gerede’deki hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenenlerden biri hayatını kaybetti

Bu kişilerden böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Ş.K. yaşamını yitirdi. Ölen kişinin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

25 kişi hala hastanede

Bu arada rahatsızlanan kişilerden 18’i, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 25 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hafta sonu Sağlık Bakanlığı'ndan gelen 3 kişilik doktor ekibinin de hastanelerde tedavi gören kişilerle ilgili incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de huzurevinde kalan vatandaşların yediği yemekten numune aldı. Numunelerin laboratuvar sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)