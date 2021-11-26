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    Bolu'daki küçük çocuk babasının silahından çıkan kurşunla can verdi

    Bahçelievler Mahallesi'ndeki şahıs ruhsatlı tabancasını temizlerken, küçük oğlunu göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan çocuk 2 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 16:31
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    Bolu'daki küçük çocuk babasının silahından çıkan kurşunla can verdi

    Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde nakliye işi ile uğraşan 3 çocuk babası Muhammed K., evinde ruhsatlı tabancasını temizledi.

    Bu esnada alev alan tabancadan çıkan mermi, Muhammed K.'nın küçük oğlu Özdemir Efe'nin göğüsüne isabet etti.

    MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Kanlar içerisinde yere yığılan küçük çocuk, babası tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Özdemir Efe, 2 saat boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

    Bolu daki küçük çocuk babasının silahından çıkan kurşunla can verdi #1

    GÖZALTINA ALINAN BABA SERBEST BIRAKILDI

    Polis ekipleri yaşanan dehşet olayın ardından Muhammed K'yı gözaltına aldı.

    Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevki gerçekleşen Muhammed K. savcılığa verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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