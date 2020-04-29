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    Börekçiden televizyonu çaldı, kayıplara karıştı

    İzmir'de bir iş yerine girerek televizyon çalan zanlı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
    • İHA
    • 29.04.2020 - 20:58
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    Börekçiden televizyonu çaldı, kayıplara karıştı

    Gece saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ semtinde yüzünü atkıyla gizleyen hırsız, börekçi dükkanına girerek duvardaki televizyonu söktü.

    Televizyonu aldıktan sonra hızla iş yerinden ayrılan hırsız, kayıplara karıştı.

    Hırsızlık anı saniye saniye kameraya yansıdı.

    İş yerinden televizyon çalan hırsız kameraya yakalandı İZLE

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Sabah iş yerine geldiğinde televizyonun çalındığını gören iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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