Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

İHA
İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan Fatma Ş., yaşadıkları problemler üzerine eşinden ayrılma kararı almış ve kardeşini yanına yerleşmişti.
Boşanma aşamaları devam eden Fatma Ş., eski eşi M.Ş. tarafından buluşmaya ikna edildi.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş., görüşmeye çağırdığı Fatma Ş.’yi bıçakladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı kadını ormanlık alana atan koca, olay yerinden uzaklaştı.
Yerde yatan Fatma Ş.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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