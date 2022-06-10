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    Brezilya’da kadını tartaklayan gaspçıya dayak

    Arkasından yaklaştığı kadını gasbetmeye çalışırken tartaklayan adam, yoldan geçen otobüsteki işçiler tarafından dövüldü.
    • 10.06.2022 - 11:53
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    Brezilya’da kadını tartaklayan gaspçıya dayak

    Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Itabira kentinde bir adam, önünde yürüyen kadını gasbetmek istedi.

    Arkasından koşarak yaklaştığı kadının çantasına uzanan adam, kendisine direnen kadını tartaklamaya başladı.

    Defalarca itip yere düşürdü

    Adam, kadını defalarca itip yere düşürürken, bu sırada yoldan geçen otobüste bulunanlar durumu fark etti.

    Otobüsten inen grup, kadına şiddet uygulayan adamı dövmeye başladı.

    Brezilya'da gasbetmeye çalıştığı kadını tartaklarken işçilerden dayak yedi VİDEO

    Tekme-tokat dayak yedi

    Tekme-tokat dövülen adam yere düştü.

    Başka biri araya girerken, olay yerine polis çağrıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

    Brezilya’da kadını tartaklayan gaspçıya dayak #1

    Yolda yürüyen adamın rahatlığı ‘pes’ dedirtti

    Kadının tartaklandığı sırada yolda yürüyen başka bir adamın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği, şüphelinin dövülürken geri dönüp işçilere tepki gösterdiği anlar da dikkat çekti.

    Brezilya’da kadını tartaklayan gaspçıya dayak #2

    Brezilya’da kadını tartaklayan gaspçıya dayak #3

    Brezilya’da kadını tartaklayan gaspçıya dayak #4


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