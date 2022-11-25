Toros Dağları'nın doruklarından toplanan yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen Bucak salebi, patent ile tescillendi.

Uluslararası Coğrafi İşaretler Sempozyumu ve Sergisi Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Gürcistan Fikri Mülkiyet Merkezi ve Azerbaycan Fikri Mülkiyet Ajansı iş birliğiyle Antalya'da düzenlendi.

Sempozyuma birçok ülkeden temsilciler katıldı.

Sempozyumun açılışında coğrafi işaretlerin önemine dikkati çeken Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Cemil Başpınar,.etkinlikte 10'dan fazla ülkeden katılımcının yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde coğrafi işaret potansiyelini yukarıya taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Sempozyumda, yakın zamanda tescil alan 25 ürün için coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni gerçekleştirildi. Sonrasında coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

Bucak salebinin tescili alındı

DHA’nın haberine göre; Bucak Belediyesi, TÜRKPATENT öncülüğünde Antalya'da düzenlenen, 'Uluslararası Coğrafi İşaretler Sempozyumu ve Sergisi'nde Bucak salebinin tescil belgesini aldı. Kongrede misafirlere Bucak salebi ikram edildi.

“Salebimiz büyük beğeni topladı”

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "Sempozyumda katılımcılara Bucak Salebi ikram ediyoruz. Salebimiz katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Tescil belgesi bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bucak Salebi, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, Bucak Belediyesi ve Bucak Kaymakamlığı olarak ve üç kurum adına tescillendi. Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Hasan Yalçın Meçikoğlu ve yönetim kurulu üyelerine, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu'na ve Bucak ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bucak Belediye Başkanı Ünal, program çerçevesinde tosmankara helvası, çanak ekmeği ve Bucak tarhanasının da coğrafi işaret belgesi alması için yetkililerle görüştü.

Bucak salebi lezzeti artık tescilli VİDEO

