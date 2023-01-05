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    Bucak'ta otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti

    Yolun karşısına geçmek isteyen Keziban Meke, bu sırada ilerleyen otomobilin çarpmasıyla olay yerinde can verdi.
    • 05.01.2023 - 17:49
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:57
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    Bucak'ta otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti

    Burdur- Antalya karayolunun Bucak bölgesindeki kaza can aldı.

    Keziban Meke isimli kadın, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Mustafa Hamit Ç. idaresindeki 06 DFS 265 plakalı otomobilin altında kaldı.

    Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Meke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Sürücü gözaltına alındı

    Savcının incelemesinin ardından Meke'nin cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

    Bucak ta otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti #1

    Bucak ta otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti #2


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